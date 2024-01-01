مدمرة إيرانية تدخل إلى البحر الأحمر للاستقرار قرب باب المندب قيادي حوثي يقوم بإعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للجماعة المليشيات تشن حملات أخطافات ضد أبناء القبائل في عمران ندوة سياسية تكشف : إيران والغرب يستخدمون الحوثي لتحقيق مصالحهما في البحر الأحمر. صحفيات بلا قيود تعرب عن قلقها الشديد من الحكم القاضي باستمرار إغلاق إذاعة صوت اليمن تدريب 45 متدرباً ومتدربة على اعداد الخطط وتحديد الاحتياجات في مأرب المليشيات الحوثية تسحب مقاتليها من ثلاث محافظات وتواصل تحشيد المقاتلين لنصرة الاقصي باتجاه محافظة مارب محكمة حوثية تؤيد مصادرة المليشيات لإذاعة “صوت اليمن” بصنعاء الغذاء العالمي يرجّح استمرار تدهور الأمن الغذائي في اليمن حتى 2027 فيديو ووثائق.. مسلحو الانتقالي يفجرون انبوبا للنفط احتجاجا على انقطاع مرتباتهم
أقدم قيادي حوثي مع مرافقيه على إعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للجماعة شمال شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن مدير قسم شرطة "البحر" بمديرية ماوية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (طه سعيد الصوفي) وخمسة من مرافقيه، قاموا بإعدام المواطن "صلاح رواح السامعي".
وبحسب المركز فإن البيانات التي اطلع عليها فريق المركز أظهرت "قيام قيادي من جماعة الحوثي في مديرية "ماويه" يدعى "طه سعيد الصوفي" مع خمسة من مرافقيه كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو -التي تابعها المركز- وهو يطارد الضحية بعد رفض الأخير تسليم نفسه لهم حيث أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا".