قيادي حوثي يقوم بإعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للجماعة

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أقدم قيادي حوثي مع مرافقيه على إعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للجماعة شمال شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن مدير قسم شرطة "البحر" بمديرية ماوية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (طه سعيد الصوفي) وخمسة من مرافقيه، قاموا بإعدام المواطن "صلاح رواح السامعي".

وبحسب المركز فإن البيانات التي اطلع عليها فريق المركز أظهرت "قيام قيادي من جماعة الحوثي في مديرية "ماويه" يدعى "طه سعيد الصوفي" مع خمسة من مرافقيه كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو -التي تابعها المركز- وهو يطارد الضحية بعد رفض الأخير تسليم نفسه لهم حيث أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا".