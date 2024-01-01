مدمرة إيرانية تدخل إلى البحر الأحمر للاستقرار قرب باب المندب قيادي حوثي يقوم بإعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للجماعة المليشيات تشن حملات أخطافات ضد أبناء القبائل في عمران ندوة سياسية تكشف : إيران والغرب يستخدمون الحوثي لتحقيق مصالحهما في البحر الأحمر. صحفيات بلا قيود تعرب عن قلقها الشديد من الحكم القاضي باستمرار إغلاق إذاعة صوت اليمن تدريب 45 متدرباً ومتدربة على اعداد الخطط وتحديد الاحتياجات في مأرب المليشيات الحوثية تسحب مقاتليها من ثلاث محافظات وتواصل تحشيد المقاتلين لنصرة الاقصي باتجاه محافظة مارب محكمة حوثية تؤيد مصادرة المليشيات لإذاعة “صوت اليمن” بصنعاء الغذاء العالمي يرجّح استمرار تدهور الأمن الغذائي في اليمن حتى 2027 فيديو ووثائق.. مسلحو الانتقالي يفجرون انبوبا للنفط احتجاجا على انقطاع مرتباتهم
افادت مصادر محلية في محافظة عمران اليوم الاثنين لمأرب برس بأن المليشيات الحوثية الايرانية قامت خلال، الايام القليلة الماضية بتصعيد حملات المداهمة والاختطافات ضد أبناء القبائل في محافظة عمران.
واوضحت المصادر بان القيادي محمد "محمد علي المتوكل" اقدم على مداهمة عزلة الحجيرات في مديرية خمر التابعة اداريا لمحافظة عمران بعشرات الاطقم والمركبات العسكرية.
وذكرت المصادر بأن الحملة الحوثية اقتحمت عدد من منازل المواطنين في المنطقة ذاتها واختطفت عددا منهم والقيام بترويع الاطفال والنساء ونهب ممتلكاتهم.