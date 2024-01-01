المليشيات تشن حملات أخطافات ضد أبناء القبائل في عمران

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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افادت مصادر محلية في محافظة عمران اليوم الاثنين لمأرب برس بأن المليشيات الحوثية الايرانية قامت خلال، الايام القليلة الماضية بتصعيد حملات المداهمة والاختطافات ضد أبناء القبائل في محافظة عمران.



واوضحت المصادر بان القيادي محمد "محمد علي المتوكل" اقدم على مداهمة عزلة الحجيرات في مديرية خمر التابعة اداريا لمحافظة عمران بعشرات الاطقم والمركبات العسكرية.



وذكرت المصادر بأن الحملة الحوثية اقتحمت عدد من منازل المواطنين في المنطقة ذاتها واختطفت عددا منهم والقيام بترويع الاطفال والنساء ونهب ممتلكاتهم.