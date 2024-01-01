صحفيات بلا قيود تعرب عن قلقها الشديد من الحكم القاضي باستمرار إغلاق إذاعة صوت اليمن

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" حكم محكمة الاستئناف التابعة لجماعة الحوثي المؤيد لوزارة الإعلام التابعة لها بإغلاق إذاعة صوت اليمن الخاصة، ومصادرة ونهب ممتلكاتها.

وقضت محكمة الاستئناف اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، بقبول استئناف وزارة الإعلام شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الصحافة والمطبوعات في 24 ديسمبر من العام 2022، جملة وتفصيلا، والذي كان قد قضى بإعادة بث إذاعة صوت اليمن الخاصة، وإلزام وزارة الإعلام التابعة للحوثين بإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إصدار الترخيص وبدفع التعويض اللازم عن فترة الإغلاق وإعادة جهاز البث التابع للإذاعة.

الصحفي مجلي الصمدي، مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، علق في منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي على الحكم قائلا: إن محكمة الاستئناف تؤيد النهب والمصادرة والحقوق الشخصية! وقال مجلي إن قاضي محكمة الاستئناف ألغى حكم المحكمة الابتدائية جملة وتفصيلا دون إبداء الأسباب، مضيفا: "قال لي القاضي بازدراء وعنصرية أمام الملأ داخل القاعة: "اسير اتزيرع في البلاد !!!".

في 25 يناير 2022، تفاجأ مجلي الصمدي مالك الاذاعة بنزول موظفين من وزارة الإعلام مع بعض الجنود، قاموا بإغلاق الإذاعة ومصادرة جهاز البث على الرغم من امتلاكها تصريحا خطيا رسميا بالعمل منذ 2013، من قبل وزارة الإعلام.

كما تعرض الصحفي مجلي الصمدي، في 24 أغسطس 2023، لاعتداء بالضرب من قبل عصابة مكونة من خمسة أشخاص، اعترضت طريقه أثناء عودته إلى منزله في حي الصافية بصنعاء، تسبب له بجروح وإصابات مختلفة.

وأضافت المنظمة

إن حكم مليشيا الحوثي الصادر ضد إذاعة صوت اليمن يأتي ضمن عملية أوسع تنفذها المليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بالقوة في العام 2014، وتتضمن إغلاق كل وسائل الإعلام الحزبية والخاصة، وإجبار الصحفيين على العمل لصالحها في وسائل الإعلام الحكومية، أو وسائل الإعلام التي أنشأوها بأسماء جديدة تستغل إمكانات المؤسسات المنهوبة، وهو الأمر الذي تسبب بتوقف تغطية الأحداث بشكل مستقل، وهجرة الصحفيين إلى خارج مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وانعدام التعددية الإعلامية.

منظمة "صحفيات بلا قيود" أعربت عن قلقها الشديد حيال هذا الحكم الذي يمس صلب الحريات الإعلامية، مستنكرة عملية التهجم والازدراء التي تعرض لها الصحفي مجلي الصمدي من قبل قاضي المحكمة، واصفة ذلك بالفعل المشين وتهديد صريح لكل الإعلاميين والصحفيين.

وقالت المنظمة إن الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف ضد إذاعة صوت اليمن، يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين وللحريات الإعلامية، مؤكدة على ضرورة احترام واستقلالية وسائل الاعلام، وعدم استخدام القضاء كوسيلة لابتزاز الصحفيين.

وقالت "صحفيات بلا قيود" إنها تعلن عن تضامنها الكامل والأكيد مع إذاعة صوت اليمن ومالكها مجلي الصمدي وتدعو كافة المنظمات والنقابات المدنية والمهتمة بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع إذاعة صوت اليمن وإدانة الحكم الصادر بحقها والأحكام التي تطال وسائل الإعلام وتهدف إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير.