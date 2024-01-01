تدريب 45 متدرباً ومتدربة على اعداد الخطط وتحديد الاحتياجات في مأرب

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دشنت الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب دورة تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد خطط التدريب لعدد 54 متدرباً ومتدربة من كافة الوحدات الحكومية والسلطة المحلية في عاصمة المحافظة والمديريات.
وعلى مدى عشرة أيام يتلقى المتدربين العديد من المعارف والمهارات في المجالات التدريبية وكيفية إعادة الخطط وبرامج التدريب وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح م أكد على أهمية ومكانة انطلاق هذه الدورة مع بداية العام 2024م واشاد بالجهود المبذولة من قيادة المحافظة في مجال التنمية البشرية
فيما أشار المدير العام المساعد لمكتب محافظ المحافظة عبدربه حليس إلى أهمية الاستفادة من هذه الدورة النوعية على مستوى المحافظة والمديريات مؤكّدا أنها تأتي في بداية عام جديد ماذا نريد وماذا يتم التخطيط له مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية جمال الجعفري، حث المشاركين على الاستفادة القسوى من الدورة لما لها من اهمية في رفع كفاءتهم، الى جانب نقل المعارف والمهارات الى الموظفين بما يعزز اداء موظفي مكاتبهم ووحداتهم ويرفع الانتاجية ويضاعف الانجاز.
يعمل التدريب والتأهيل في إعداد الكفاءات البشرية بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث ويحقق الاستقرار المطلوب في تطوير الأداء ومستوى الإنتاج