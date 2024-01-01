المليشيات الحوثية تسحب مقاتليها من ثلاث محافظات وتواصل تحشيد المقاتلين لنصرة الاقصي باتجاه محافظة مارب محكمة حوثية تؤيد مصادرة المليشيات لإذاعة “صوت اليمن” بصنعاء الغذاء العالمي يرجّح استمرار تدهور الأمن الغذائي في اليمن حتى 2027 فيديو ووثائق.. مسلحو الانتقالي يفجرون انبوبا للنفط احتجاجا على انقطاع مرتباتهم مليشيا الحوثي تعترف بمصرع عدد من من مقاتليها الأمريكي للعدالة: مليشيا الحوثي تعدم مجنداً في قسم شرطة تابع لها بتعز الإسم مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على مالك إذاعة صوت اليمن وتحطم سيارتة قائمة بأسعار صرف العملات وأسعار الذهب في صنعاء وعدن اليوم 1-1-2024 أميركا تطمئن الحوثيين وتكشف ما ستقوم به مستقبلا؟ أول تحرك لإيران بعد اعلان بريطانيا نيتها توجيهات ضربات عسكرية للحوثيين في اليمن
أكدت مصادر قبلية مطلعة بمحافظة صنعاء لـ"مأرب برس" أن ميلشيا الحوثي تواصل منذ عدة أسابيع تنفيذ حملات موسعة لحشد مقاتلين من المناطق القبلية بمحيط صنعاء ومحافظة "عمران " المتاخمة للعاصمة في أتجاه محافظتي مارب والجوف مشيرة الى أن حملة التحشيد الحوثية شملت أيضا مديرية نهم .
وأشارت المصادر الى أن الميلشيا تستغل التعاطف الواسع مع المقاومة الفلسطينية بغزة واجواء السخط والغضب الشعبي من فضاعه الجرائم التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين من خلال حشد المجندين من أبناء القبائل والدفع باعداد كبيرة منهم على أساس الانخراط في تشكيلات جهادية لنصرة الاقصي ودعم المقاومة الفلسطينية ومن ثم يتم الدفع بهم في اتجاه جبهات مأرب والجوف .
وتزامنت تحركات ميلشيا الحوثي في أتجاه مأرب والجوف مع سحب قيادة الجماعة مجاميع مسلحة من مقاتلي الميلشيا المنضوين في اطار ما يسمي " باللجان الشعبية " من محافظات "عمران وحجه وذمار" والدفع بهم الى معسكر اعداد في "بني حشيش" تمهيدا للدفع بهم الى جبهات مأرب والجوف بحسب معلومات خاصة حصل عليها "مارب برس" .
الى ذلك أكد الخبير العسكري على الذهب "أن الحوثي يستعد ويحضر منذ فترة للهجوم على مناطق الشرعية، وتحديدا مأرب، ويستغل انقسام الشرعية، وانشغال الرأي العام المحلي والعربي والدولي بغزة".
وفشلت ميلشيا الحوثي في تنفيذ مخططها الاستراتيجي بالسيطرة على مأرب في العام 2015م جراء استبسال قبائل مأرب والجيش الوطني في التصدي لمحاولات الميلشيا التقدم في اتجاه مركز المحافظة قبيل أن تستأنف الميلشيا في 20 يوليو 2020م حملاتها العسكرية لإسقاط المحافظة وتتعثر مجددا في كسر صمود الجيش والمقاومة القبلية لتشن في شهر فبراير 2021م حملة عسكرية جديدة بهدف تطويق مركز المحافظة وهو ما انتهي الى فشل ذريع وتكبد ميلشيا الحوثي لخسائر فادحة في صفوف قياداتها الميدانية وعناصر الميلشيا.