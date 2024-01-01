محكمة حوثية تؤيد مصادرة المليشيات لإذاعة “صوت اليمن” بصنعاء

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أيدت محكمة استئناف أمانة العاصمة الخاضعة للحوثيين، مصادرة مليشيا الحوثي إذاعة “صوت اليمن” المستقلة، التي سبق أن صادرتها قبل أكثر من عام.

وقال مالك الإذاعة “مجلي الصمدي، في منشورات على حسابه بفيسبوك، الأحد، إن قاضي محكمة الاستئناف القاضي “عبدالكريم المنصور” حكم بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية لصالح إذاعة صوت اليمن، والمكون من ست فقرات، جملة وتفصيلا دون إبداء الأسباب.

وأضاف: “الاستئناف يؤيد النهب والمصادرة والحقوق الشخصية.. ستة بنود هي إجمالي الحكم الابتدائي الصادر لصالح إذاعة صوت اليمن تم إلغاءها دفعة واحدة كلها دون إبداء الأسباب ويزيد يقلك القاضي بازدراء وعنصرية: “سير اتزيرع في البلاد !!”.

وفي الرابع والعشرين من ديسمبر 2022م، أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، حكماً يقضي بإلغاء قرار المليشيا وقف بث إذاعة “صوت اليمن”، وتعويضها وإعادة أجهزتها المنهوبة.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قد اقتحمت في الـ 25 من يناير 2022، مقر إذاعة “صوت اليمن”، وأوقفت بثها، في ظل حربها على ما تبقى من وسائل الإعلام في مناطق سيطرتها، وفي الـ 11 من يوليو من نفس العام، عاودت اقتحامها مجدداً ونهبت أجهزتها، وذلك بعد أيام من إعادة بثها وفقاً لقرار قضائي.

ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، عمد الحوثيون إلى التضييق على وسائل الإعلام المحلية، واقتحام مقراتها ومصادر معدات غالبية الوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة