فيديو ووثائق.. مسلحو الانتقالي يفجرون انبوبا للنفط احتجاجا على انقطاع مرتباتهم

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اقدم مسلحون يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة على تفجير انبوب للنفط في حقل "جنة"، قطاع 5 الممتد الى قطاع "عياذ" بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وذلك احتجاجا على انقطاع رواتبهم منذ عام وثلاثة أشهر.
وحصل مأرب برس، على وثائق شكاوى جنود من الكتائب 2 + 4 التابعة للانتقالي، المكلفة بحماية الانبوب، الى رئيس المجلس، والجهات المسؤولة، يطالبون فيها بتسليم رواتبهم.
وقال جنود حماية الانبوب في بيان لهم ان تفجير الانبوب، يأتي بعد نفاد صبرهم، في ظل تجاهل قيادة المجلس لشكاواهم المتكررة.