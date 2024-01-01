مليشيا الحوثي تعترف بمصرع عدد من من مقاتليها

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت مليشيا الحوثي، تشييع عدد من مقاتليها، بعد يوم واحد من تشييع آخرين، ومنحهم رتب عسكرية رفيعة.

وقالت المليشيات، إنها شيعت جثامين كل من عبده حميد علي الرميع، ومنحته رتبة نقيب، كما منحتها القتيل بشار صادق ناصر الخضر، ومنحت توفيق قاسم أحمد محبه، رتبة ملازم ثانٍ. ولم تفصح المليشيات عن مكان وزمان مقتل جنودها الثلاثة،

وزعمت أنهم قتلوا “وهم يدافعون عن الوطن في معركة الحرية والاستقلال”، حد تعبير وسائل الإعلام الحوثية.

ويوم السبت الماضي، شيعت المليشات ثلاثة من مقاتليها، يحملون رتبًا عسكرية، وهم:

محمد محسن أحمد الفقيه ينتحل رتبة مقدم،

يحيى علي محمد علبوهان _ ينتحل رتبة رائد،

عبده حسن صالح العواضي ينتحل رتبة ملازم ثاني،

وقاتت إنهم قتلوا في معركة النفس الطويل، في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية المعترف بها، دون الحديث عن زمان ومكان مصرعهم.