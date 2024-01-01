مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على مالك إذاعة صوت اليمن وتحطم سيارتة

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، الاعتداء على الصحفي مجلي الصمدي، مالك إذاعة صوت اليمن، أمام منزله في العاصمة المختطفة صنعاء.

وقال الصمدي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ إن ثلاثة مسلحين ترصدوه أمام منزله، وقاموا بالاعتداء عليه.

ونشر الصمدي صورًا تُظهر كدمات تعرض لها جراء الاعتداء، الذي طال حتى سيارته، حيث أقدم المسلحون على تحطيم نوافذها.

وكانت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، صادقت بالأمس على عملية السطو والمصادرة لإذاعة صوت اليمن، التابعة للصمدي، والتي صادرتها مليشيا الحوثي منذ فترة تعسفيًا