قائمة بأسعار صرف العملات وأسعار الذهب في صنعاء وعدن اليوم 1-1-2024

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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