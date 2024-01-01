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قائمة بأسعار صرف العملات وأسعار الذهب في صنعاء وعدن اليوم 1-1-2024

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاحد بتاريخ 01/01/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               526

بيع الدولار                  529

شراء السعودي           139.50

بيع السعودي             140.10

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1523

بيع الدولار                 1540

شراء السعودي            401

بيع السعودي               405

 

أسعار_الذهب في صنعاء

الاثنين - 01/01/2024

جنيه الذهب

شراء = 240,000 ريال 

بيع = 244,500 ريال  

 جرام عيار 21

شراء = 29,900 ريال 

بيع = 31,900 ريال   

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 704,000 ريال 

بيع = 720,000 ريال 

 جرام عيار 21

شراء = 88,000 ريال 

بيع = 94,000 ريال

  
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