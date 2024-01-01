قائمة بأسعار صرف العملات وأسعار الذهب في صنعاء وعدن اليوم 1-1-2024 أميركا تطمئن الحوثيين وتكشف ما ستقوم به مستقبلا؟ أول تحرك لإيران بعد اعلان بريطانيا نيتها توجيهات ضربات عسكرية للحوثيين في اليمن قرارات للجنة الأمنية بمحافظة لحج رئيس الاستخبارات السعودية ..حماس حطّمت صورة إسرائيل القوية أمام العالم بريطانيا تدخل على خط الأزمة اليمنية و تعلن استعدادها لشن هجمات ضد الحوثيين في البحر الأحمر السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا ينضمون رسميا لـ بريكس بعد 80 يوم من قدومها ل حماية إسرائيل … أكبر حاملة طائرات تغادر البحر المتوسط وتعود لأميركا الكشف عن تقاصيل مخزية لسماسرة الحرب ... قصة الخروج الآمن من معبر رفح بـ الدولار تفاصيل مذهلة عن أول جندي يهودي رافض للخدمة في حرب غزة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاحد بتاريخ 01/01/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 526
بيع الدولار 529
شراء السعودي 139.50
بيع السعودي 140.10
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1523
بيع الدولار 1540
شراء السعودي 401
بيع السعودي 405
أسعار_الذهب في صنعاء
الاثنين - 01/01/2024
جنيه الذهب
شراء = 240,000 ريال
بيع = 244,500 ريال
جرام عيار 21
شراء = 29,900 ريال
بيع = 31,900 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 704,000 ريال
بيع = 720,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 88,000 ريال
بيع = 94,000 ريال