أول تحرك لإيران بعد اعلان بريطانيا نيتها توجيهات ضربات عسكرية للحوثيين في اليمن

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة “مهر” الإيرانية ان مدمرة إيرانية قتالية اقتربت من البحرِ الأحمر للاستقرار قرب مضيق باب المندب بالوقت الذي تستعد دول غربية لتوجيه ضربات ضد الحوثيين باليمن.

والمدمرة الايرانية مزودة بصواريخ كروز تقترب من البحر الأحمر للاستقرار قرب مضيق باب المندب.

وامس تحدثت صحيفة بريطانية عن استعداد جيش بلادها لشن موجة ضربات جوية ستطال أهداف حوثية في مناطق سيطرتها.

وقالت صحيفة التايمز إن الجيش البريطاني وبموجب الخطط، ستنضم بريطانيا إلى الولايات المتحدة ودولة أوروبية أخرى لشن هجمات عسكرية ضد أهداف مخططة مسبقاً، إما في البحر أو ضد مواقع ومعسكرات الحوثيين في اليمن.

وقال مصدر في وايتهول للصحيفة، إن الضربات المنسقة يمكن أن تشمل طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني للمرة الأولى أو المدمرة HMS Diamond، وهي مدمرة من النوع 45 نجحت في تدمير طائرة بدون طيار هجومية بصاروخ Sea Viper في البحر الأحمر في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت إن هناك بياناً أمريكياً بريطانياً مرتقباً خلال ساعات حول هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وقتل نحو عشرة عناصر بحرية حوثية بعد قرصنة زوارق دعمها الحرس الثوري لشن هجوم مسلح ضد سفينة تجارية في المياه الدولية بالبحر الأحمر يوم امس.