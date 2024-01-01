قرارات للجنة الأمنية بمحافظة لحج

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج في اجتماعها الموسع، اليوم، برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، تحديد مناطق تمركز النقاط والحواجز العسكرية الرسمية في مديريات المحافظة.

وفي الاجتماع، الذي ضم رئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح طالب، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل العمري، وقائد ألوية المشاة البرية اللواء الركن علي البيشي، وقائد قوات الأحزمة الأمنية العميد محسن الوالي، ورئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة العميد الركن نصر شائف، ومدير عام الشرطة بمحافظة لحج العميد الركن طيَّار حسين الجنيدي، جدَّد المحافظ تُركي، تأكيد قرار اللجنة الأمنية في اجتماعها المنصرم الثاني، الذي قضى برفع نقاط الجبايات، والموازين المحورية، التي تنتشر في الطرق بصورة عشوائية غير مشروعة.

وحدَّد الاجتماع، مربعات تمركز النقاط والحواجز الأمنية العسكرية الرسمية، شملت عدداً من المناطق الأساسية على خطوط السير الرئيسة بمديريات: الحَوطَة، وتُبَن، ورَدفَان، وكَرِش، وطُور البَاحَة، والمَضَارِبَة ورَأس العَارَة، ويَافِع.

وكانت وزارة الدفاع اعلنت الايام الماضية عن حملة “عسكرية – أمنية” مشتركة في محور طور الباحة بمحافظة لحج لـ ملاحقة وضبط عناصر الخلايا الإ رهـ.ـا بية والتخـريبية المرتبطة بمليشيات الحوثي.