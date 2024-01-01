بعد 80 يوم من قدومها ل حماية إسرائيل … أكبر حاملة طائرات تغادر البحر المتوسط وتعود لأميركا

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 68

بعد نحو 80 يوما من قدومها لشرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل، قال مسؤولان أميركيان لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) الأحد إن حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد ستغادر عائدة إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أنه جرى إرسال حاملة الطائرات والسفن الخمس الأخرى في مجموعتها الهجومية بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، بهدف "ردع حزب الله في لبنان وإيران عن توسيع الصراع إقليميا".

ونقلت عن المسؤولين الأميركيين قولهما إن حاملة الطائرات وجميع السفن الأخرى التي تشكل مجموعتها الهجومية ستعود إلى ميناء نورفولك بولاية فرجينيا في الأيام القادمة، وفقا لما كان مقررا في الأصل.

"ليس لدينا ما نعلنه اليوم" غير أن متحدثا باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أحجم عن التعليق على عودة حاملة الطائرات قائلا "ليس لدينا ما نعلنه اليوم"، بحسب شبكة (إيه.بي.سي نيوز) التي وصفت جيرالد فورد بأنها أحدث وأكبر حاملة طائرات أميركية.

أحدث وأكبر حاملات طائرات ويرافق المجموعة القتالية ما يقرب من 5000 بحار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات في استعراض للقوة كان يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءًا من احتمال اعتراض أسلحة إضافية من الوصول إلى حماس وإجراء المراقبة.

وصممت قبل 20 عامًا بتكلفة 13 مليار دولار، وهي أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية وأكثرها تقدمًا.

وتنتشر حول فورد السفن والطائرات التابعة للمجموعة الهجومية لحاملة الطائرات، والتي تتمثل في الغواصات والمدمرات والطرادات وطائرات F/A-18E/F Super Hornets وE-2D Hawkeyes.

مجموعة لوجيستية وخلفهم توجد سفن الدعم التابعة لقيادة النقل البحري العسكرية، وهي مجموعة لوجستية يمكنها تزويد السفن المقاتلة بالوقود، وتجهيزها للمدة التي تحتاجها، بحسب المجلة.

وتمتلك فورد ثلاثة أضعاف إنتاج الطاقة البالغة 600 ميغاوات، من مفاعلاتها النووية، مقارنة بما تمتلكه حاملات الطائرات "نيميتز" (Nimitz) القديمة، التي تصل لديها إلى 200 ميغاوات.

قاذفتان للصواريخ وللدفاع عن النفس، فلدى فورد قاذفتا صواريخ من طراز Mk. 29، لكل منها 8 صواريخ ESSM، وقاذفتا صواريخ بإطار متحرك. وتحتوي فورد أيضًا على 4 أنظمة أسلحة Phalanx Close-In للدفاع ضد الطائرات والصواريخ والسفن الصغيرة، و4 مدافع رشاشة من عيار M2.50.

وتعني قدرة فورد الكهربائية السخية أن السفينة يمكنها تركيب أسلحة ليزر للدفاع عن النفس