زعيم كوريا الشمالية يخرج عن صمتة ويعلن تدمير واشنطن وسيول إذا اختارتا المواجهة العسكرية

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نقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم (الاثنين)، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون، قوله للقادة العسكريين في البلاد، إنه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية.
وقال كيم، إن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع بسبب المناورات العدائية التي يقوم بها الأعداء ومنهم الولايات المتحدة مما يتطلب من البلاد أن تستعد جيداً لحماية نفسها.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله: «إذا اختاروا المواجهة العسكرية وأشعلوا فتيل الحرب فعلينا حشد كل الوسائل القوية... لتوجيه ضربة ساحقة وتدميرهم تماماً».
وأضافت الوكالة أن كيم استقبل كبار القادة العسكريين أمس في مقر حزب العمال الحاكم لتهنئتهم على الإنجازات التي تحققت في عام 2023.