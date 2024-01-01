صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل... و كتائب القسام تعلن إطلاق رشقة صاروخية في تجاه تل أبيب

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من يوم أمس (الأحد)، إن صافرات الإنذار دوت وسط إسرائيل، فيما أعلنت كتائب القسام إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه تل أبيب وضواحيها.

وذكرت كتائب القسام في بيان أنها أطلقت صواريخ من طراز (M90).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن كتائب القسام أطلقت أكثر من 20 صاروخاً على جنوب ووسط إسرائيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى ن منظومة «القبة الحديدية» اعترضت معظم الصواريخ