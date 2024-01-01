استشهاد وزير الأوقاف و خطيب المسجد الأقصى في استهداف إسرائيلي لمنزله

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قتل وزير الأوقاف الفلسطيني وخطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة، في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط غزة، يوم (الأحد).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طائرات الاحتلال قصفت منزل الشيخ سلامة ما أدى إلى مقتلة وإصابة عدد من أفراد أسرته.

ولفتت إلى أن عدداً من المواطنين قتلوا وجرحوا في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي وسط القطاع، وطالت عمليات القصف 3 مساجد.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 187 فلسطينياً قتلوا وأصيب 312 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن إجمالي القتلى منذ بدء الحرب بلغ 21 ألفاً و822 فيما بلغ عدد المصابين 56 ألفاً و451 شخصاً.

وشنت إسرائيل حرباً على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم لحماس استهدف بلدات ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، وخلف 1200 قتيل، وأسر 240 تم اقتيادهم إلى قطاع غزة، فيما جرى الإفراج عن أكثر من 100 منهم في صفقة سابقة تضمنت وقفاً لإطلاق النار في نوفمبر الماضي.

وردت إسرائيل على هجوم حماس بحرب شاملة أودت بحياة أكثر من 21 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة