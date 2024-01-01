في قرار مفاجئ وبعد 52 عاماً في الحكم.. ملكة الدنمارك تعلن تنازلها عن العرش

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية أنها ستتنازل عن العرش لابنها ولي عهد الدنمارك فريدريك.

وأصدرت الملكة هذا الإعلان المفاجئ على الهواء مباشرة خلال خطابها التقليدي في ليلة رأس السنة مؤكدة أنها تعتزم التخلي عن العرش في 14 يناير المقبل، والذي يوافق الذكرى الثانية والخمسين لاعتلائها العرش في سن الحادية والثلاثين يعد وفاة والدها الملك فردريك التاسع.

وأكدت رئيس الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن القرار في بيان صحفي أشادت فيه بالملكة (83 عاما):

«شكرا لصاحبة الجلالة الملكة على تفانيها مدى الحياة وجهودها الدؤوبة من أجل المملكة