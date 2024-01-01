قيادة الشرعية تناقش التحديات الأمنية.. والجيش يفشل هجمات حوثية في 3 محافظات

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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في استفزاز جديد، شنت المليشيا الحوثية ثلاث هجمات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في محافظات لحج وتعز وصعدة، ووفقاً لمصادر عسكرية فإن المليشيات خلال الساعات الـ24 الماضية نفذت هجمات على محاور عدة في محافظة تعز.

وأفادت المصادر أن الجيش أفشل هجوماً للحوثيين بالطيران المسير على مواقع عدة في الجبهة الشرقية للمدينة، كما أفشل هجوماً على الأرياف الغربية للمحافظة، مشيرة إلى أن القوات المتمركزة في محور علب بمحافظة صعدة أسقطت طائرة مسيرة حوثية تحمل مقذوفات.

في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية في القوات المشتركة أن جندياً قتل ومدنيين وأصيب مدني آخر في هجوم حوثي على قرى في شمال محافظة لحج، موضحة أن المليشيا نفذت هجوماً على جبهة طور الباحة وحيفان وعيريم.

وأشارت إلى أن الجيش رد بالقصف بسلاح المدفعية على مواقع تمركز المليشيا ومصدر إطلاق الطيران المسير.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي قد ترأس، اليوم (الأحد)، اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية العُليا التي يرأسها وزير الدفاع الفريق محسن الداعري لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظات المحررة، وآليات التنسيق والتكامل بين الوحدات الأمنية والعسكرية ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وتصعيد مليشيا الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى مكافحة المخدرات وحظر حمل السلاح غير المرخص، ووضع حلول للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز أمن الطرق.

وشدد الزُبيدي على ضرورة تعزيز آليات العمل الأمني وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية، بما يكفل إنجاح الخطة الأمنية للعام الجديد وتنفيذها بكل كفاءة واقتدار