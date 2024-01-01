بعد إغراق 3 قوارب حوثية.. أمن البحر الأحمر يقترب من الانفجار

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - الخليج أون لاين

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يزداد المشهد تعقيداً في البحر الأحمر على مقربة من مضيق باب المندب الاستراتيجي وميناء الحديدة الحيوي غرب اليمن، من جراء استمرار هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى "إسرائيل".

ولأول مرة يشهد البحر الأحمر احتكاكاً مباشراً بين البحرية الأمريكية ومقاتلين ينتمون لجماعة الحوثي الموالية لإيران في اليمن، نتج عنه مقتل عدد من مقاتلي الجماعة، إثر اشتباك ناري أدى لإغراق ثلاثة قوارب صغيرة تابعة للجماعة، وفقاً لبيان القيادة المركزية الأمريكية.

وسبق أن حذر الحوثيون،من أي تصعيد، في الوقت الذي تواصل البحرية الأمريكية ونظيراتها الفرنسية والبريطانية تحركاتها لحماية الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر، فهل تشهد الأيام المقبلة مواجهة حقيقية بين قوة "حارس الازدهار" والحوثيين؟

أول اشتباك مباشر

ومنذ دشن الحوثيون هجماتهم على السفن الإسرائيلية أو تلك التي تذهب لموانئ "إسرائيل"، هذا هو أول اشتباك ناري مباشر يسفر عن ضحايا بين البحرية الأمريكية ومقاتلي جماعة الحوثي.

وأعلنت جماعة الحوثي، مساء الأحد (31 ديسمبر)، مقتل وفقدان 10 من مقاتليها بنيران القوات الأمريكية في البحر الأحمر، في حين قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة "إكس"، إن طائرات تابعة لسلاح البحرية هاجمت، فجر الأحد، ثلاثة من أصل أربعة قوارب، استخدمها الحوثيون لمهاجمة سفينة الحاويات "ميرسك هانغتشو" في البحر الأحمر.

وأوضح البيان أن الطائرات المروحية انطلقت من على متن حاملتي الطائرات "أيزنهاور" و"جرافلي"، استجابةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها السفينة ميرسك هانغتشو، وأثناء ذلك تعرضت لإطلاق نار ردت عليه؛ ما أدى إلى إغراق ثلاثة قوارب ومقتل طاقمها، في حين لاذ الرابع بالفرار.

"ميرسك هانغتشو"، وهي سفينة حاويات مُدارة من قبل الدنمارك وترفع علم سنغافورة، كانت تعرضت- وفقاً لبيان أمريكي منفصل- لهجوم بصاروخين مضادين للسفن، فجر الأحد، أطلقهما الحوثيون، إلا أن المدمرة "جريفلي" تمكنت من اعتراضهما، دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأكدت شركة "ميرسك" تعرض السفينة "هانغتشو" لحادث عقب مرورها بمضيق باب المندب، قادمة من سنغافورة إلى ميناء السويس، مشيرةً إلى عدم وقوع أي إصابات، وقد تمكنت من مواصلة الإبحار شمالاً، إلا أن الشركة علّقت كل عمليات الإبحار عبر البحر الأحمر 48 ساعة.



تهديد واستنفار حوثي

تصعيد الحوثيين، الأحد، يشكل تطوراً لافتاً، خصوصاً بعد إعلان الولايات المتحدة الانتظام التدريجي لحركة السفن عقب أيام من تشكيل القوة البحرية الجديدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، ضمن ما أسمته عملية "حارس الازدهار".

وأعلن القائد الأعلى للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، براد كوبر، أن قرابة 1200 سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر، منذ إطلاق عملية "حارس الازدهار"، دون أن تتعرض لهجوم من قبل الحوثيين.

الحوثيون من جانبهم أطلقوا على لسان المتحدث العسكري المتحدث باسم قواتهم، يوم 29 ديسمبر، تحذيراً للقوات الأمريكية مما أسموه "أي تصعيد ضد اليمن"، كما حذروا "الدول التي تسعى واشنطن إلى الزج بها، أو توريطها معه في حماية سفن إسرائيل".

متحدث الحوثيين أشار إلى أن موقف الجماعة ثابت تجاه الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى استمرار العمليات ضد السفن المتجهة لـ"إسرائيل"، بالرغم من التحذيرات والاحتشاد ضمن قوة "حارس الازدهار"، وأشار إلى أن قواته على أتم الاستعداد والجاهزية لأي تطورات.