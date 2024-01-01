5 ألوية صهيونية تفر من غزة

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، سحب 5 ألوية من قواته المشاركة في العدوان على غزة، فيما أوضح تقرير عبري السبب وراء ذلك بعد أكثر من 80 يوم على القتال.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت: “بعد تقييم الأوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 ألوية من الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة”.

وأشارت إلى أنه من بين الألوية الخمسة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عبر منصة “X” أن “الجيش الإسرائيلي قرر تسريح 5 ألوية قتالية من المناورة البرية في غزة بما في ذلك اللواءان 14 و551 احتياط، إضافة إلى 3 ألوية تدريب”.

وأفادت مصادر أمنية بأنه من المتوقع سحب مزيد من القوات في الأسابيع القادمة بناء على التقديرات الأمنية والتطورات على الأرض.

وذكرت صحيفة تايمز أوف اسرائيل أن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، بينما قال موقع والا الإسرائيلي: إنه “وفقًا لتطورات القتال في قطاع غزة من المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل”.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 بظل استمرار قصف العدو الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.