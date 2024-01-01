محلي مأرب يوجة شركة النفط بمكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية..تفاصيل

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كلفت السلطة المحلية في محافظة مارب، الاحد، شركة النفط بالمحافظة مكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية، وسرعة تنفيذها مع كافة الجهات المختصة المساندة لها.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي للكتب التنفيذي لمحافظة مأرب برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة.

وأقر لمكتب التنفيذي في الاجتماع، ضرورة مكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية بالمحافظة، وكلف شركة النفط بسرعة وضع الآلية الكفيلة بذلك وتنفيذها مع كافة الجهات المختصة المساندة لها.

وأشاد بدور المؤسستين الأمنية والعسكرية في بسط الأمن والاستقرار في المحافظة والحفاظ على السكينة العامة، مؤكداً وقوف المكتب التنفيذي خلفهم ومساندتهم في أداء مهامهم الوطنية والإنسانية والدستورية والقانونية.

وقال عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة، إن مأرب صمدت أمام كل التحديات وقهرت الصعاب وحققت نجاحات تنموية في زمن الحرب، وهي اليوم أكثر قوة وقدرة على العطاء والإنجاز وصناعة المستقبل.

وشدد على ضرورة أن يؤدي كل شخص واجباته بكل أمانة ومسؤولية في محاربة الظواهر السلبية والابتعاد عن المناكفات والمكايدات، والوقوف صفاً واحداً من أجل تثبيت الأمن والاستقرار والنهوض بالمحافظة.

وأضاف العرادة: "لقد أقسمنا على حمل الأمانة وأن نؤدي واجبنا الوطني في صدق وإخلاص، وأن نحافظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية وأن نضع نصب أعيننا خدمة الوطن ورعاية مصالح المواطنين وهي مهمة ليست بالسهلة، تحتاج إلى تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق الآمال وتلبية التطلعات".