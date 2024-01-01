محلي مأرب يوجة شركة النفط بمكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية..تفاصيل تفاصيل اجتماع اللواء سلطان العرادة بقبائل عبيدة صحيفة التايمز : بريطانيا تستعد لضرب اهداف حوثية في اليمن واشنطن ترحب بإرسال الدنمارك فرقاطة حربية الى البحر الأحمر الجيش المصري يعلن عن تعزيز قواتة البحرية بفرقاطة حديثة لهذه الاسباب حصيلة الشهداء تقارب الـ22 ألف في غزة ..تفاصيل صحيفة أمريكية: الدمار في غزة شبيه بما حدث في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية غزة: أكثر من 5300 مصاب بجروح خطيرة ينتظرون الإجلاء العاجل..تفاصيل البنتاغون: الولايات المتحدة تدعو إلى تحرك جماعي دولي لوقف هجمات الحوثي على الملاحة الدولية وفاة وإصابة 28 نازحاً بمأرب جراء الحرائق خلال العام 2023
كلفت السلطة المحلية في محافظة مارب، الاحد، شركة النفط بالمحافظة مكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية، وسرعة تنفيذها مع كافة الجهات المختصة المساندة لها.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للكتب التنفيذي لمحافظة مأرب برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة.
وأقر لمكتب التنفيذي في الاجتماع، ضرورة مكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية بالمحافظة، وكلف شركة النفط بسرعة وضع الآلية الكفيلة بذلك وتنفيذها مع كافة الجهات المختصة المساندة لها.
وأشاد بدور المؤسستين الأمنية والعسكرية في بسط الأمن والاستقرار في المحافظة والحفاظ على السكينة العامة، مؤكداً وقوف المكتب التنفيذي خلفهم ومساندتهم في أداء مهامهم الوطنية والإنسانية والدستورية والقانونية.
وقال عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة، إن مأرب صمدت أمام كل التحديات وقهرت الصعاب وحققت نجاحات تنموية في زمن الحرب، وهي اليوم أكثر قوة وقدرة على العطاء والإنجاز وصناعة المستقبل.
وشدد على ضرورة أن يؤدي كل شخص واجباته بكل أمانة ومسؤولية في محاربة الظواهر السلبية والابتعاد عن المناكفات والمكايدات، والوقوف صفاً واحداً من أجل تثبيت الأمن والاستقرار والنهوض بالمحافظة.
وأضاف العرادة: "لقد أقسمنا على حمل الأمانة وأن نؤدي واجبنا الوطني في صدق وإخلاص، وأن نحافظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية وأن نضع نصب أعيننا خدمة الوطن ورعاية مصالح المواطنين وهي مهمة ليست بالسهلة، تحتاج إلى تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق الآمال وتلبية التطلعات".