تفاصيل اجتماع اللواء سلطان العرادة بقبائل عبيدة

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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التقى︎ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان بن علي العرادة، مساء الأحد، مع عدد من كبار مشائخ ووجهاء قبيلة عبيدة بمديرية مأرب الوادي، في ظل التوتر الحاصل على خلفية تحريك سعر الوقود.

واستمع︎ العرادة إلى شرح موجز عن نتائج لقاءات المشائخ والوجهاء مع مختلف الجهات، ومطالبهم من القيادة المدنية والعسكرية من أجل درء المخاطر.

وشدد عضو المجلس الرئاسي على ضرورة الوقوف صفاً واحداً من أجل مصلحة المحافظة، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمنها واستقرارها.

وخرج اللقاء، بالتأكيد على تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة السعرية، والاتفاق على رفع التجمعات، وتشكيل لجنة بخصوص ما أحدثته الاشتباكات منذ يوم 17 ديسمبر 2023م.

وأكد العرادة، تحمُّله الفوارق المالية بين السعر القديم والجديد في مهلة محددة، ويقوم فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة بتموين المحطات الأهلية بمخصصاتها من المحروقات.