محلي مأرب يوجة شركة النفط بمكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية..تفاصيل تفاصيل اجتماع اللواء سلطان العرادة بقبائل عبيدة صحيفة التايمز : بريطانيا تستعد لضرب اهداف حوثية في اليمن واشنطن ترحب بإرسال الدنمارك فرقاطة حربية الى البحر الأحمر الجيش المصري يعلن عن تعزيز قواتة البحرية بفرقاطة حديثة لهذه الاسباب حصيلة الشهداء تقارب الـ22 ألف في غزة ..تفاصيل صحيفة أمريكية: الدمار في غزة شبيه بما حدث في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية غزة: أكثر من 5300 مصاب بجروح خطيرة ينتظرون الإجلاء العاجل..تفاصيل البنتاغون: الولايات المتحدة تدعو إلى تحرك جماعي دولي لوقف هجمات الحوثي على الملاحة الدولية وفاة وإصابة 28 نازحاً بمأرب جراء الحرائق خلال العام 2023
التقى︎ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان بن علي العرادة، مساء الأحد، مع عدد من كبار مشائخ ووجهاء قبيلة عبيدة بمديرية مأرب الوادي، في ظل التوتر الحاصل على خلفية تحريك سعر الوقود.
واستمع︎ العرادة إلى شرح موجز عن نتائج لقاءات المشائخ والوجهاء مع مختلف الجهات، ومطالبهم من القيادة المدنية والعسكرية من أجل درء المخاطر.
وشدد عضو المجلس الرئاسي على ضرورة الوقوف صفاً واحداً من أجل مصلحة المحافظة، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمنها واستقرارها.
وخرج اللقاء، بالتأكيد على تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة السعرية، والاتفاق على رفع التجمعات، وتشكيل لجنة بخصوص ما أحدثته الاشتباكات منذ يوم 17 ديسمبر 2023م.
وأكد العرادة، تحمُّله الفوارق المالية بين السعر القديم والجديد في مهلة محددة، ويقوم فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة بتموين المحطات الأهلية بمخصصاتها من المحروقات.