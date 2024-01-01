صحيفة التايمز : بريطانيا تستعد لضرب اهداف حوثية في اليمن

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تحدثت صحيفة بريطانية عن استعداد جيش بلادها لشن موجة ضربات جوية ستطال أهداف حوثية في مناطق سيطرتها.
وقالت صحيفة التايمز إن الجيش البريطاني وبموجب الخطط، ستنضم بريطانيا إلى الولايات المتحدة ودولة أوروبية أخرى لشن هجمات عسكرية ضد أهداف مخططة مسبقاً، إما في البحر أو ضد مواقع ومعسكرات الحوثيين في اليمن.
وقال مصدر في وايتهول للصحيفة، إن الضربات المنسقة يمكن أن تشمل طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني للمرة الأولى أو المدمرة HMS Diamond، وهي مدمرة من النوع 45 نجحت في تدمير طائرة بدون طيار هجومية بصاروخ Sea Viper في البحر الأحمر في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضافت إن هناك بياناً أمريكياً بريطانياً مرتقباً خلال ساعات حول هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.
وقتل اليوم نحو عشرة عناصر بحرية حوثية بعد قرصنة زوارق دعمها الحرس الثوري لشن هجوم مسلح ضد سفينة تجارية في المياه الدولية بالبحر الأحمر. المصدر: rt