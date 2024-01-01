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واشنطن ترحب بإرسال الدنمارك فرقاطة حربية الى البحر الأحمر

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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رحبت القيادة المركزية الأمريكية، بإعلان الحكومة الدنماركية إرسال فرقاطة حربية لدعم عملية “حارس الازدهار” في البحر الأحمر.

وأكدت وزارة الخارجية الدنماركية، أن هجوم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد سفينة شركة ميرسك غير مقبول على الإطلاق.

وأوضحت في بيان اليوم الأحد، أن الاعتداء يبرز الوضع الخطير في البحر الأحمر، معلنة إرسال فرقاطة للمنطقة للمساعدة في درء الهجمات المماثلة.

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