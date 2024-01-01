الجيش المصري يعلن عن تعزيز قواتة البحرية بفرقاطة حديثة لهذه الاسباب

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عززت مصر قواتها البحرية بفرقاطة حديثة، بعد تصاعد هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأعلن الجيش المصري في بيان اليوم الأحد، وصول الفرقاطة (القدير) وهي من طراز (ميكو-إيه 200) إلى قاعدة الإسكندرية إيذانا بانضمامها إلى أسطول القوات البحرية.

وأوضح البيان أن الفرقاطة تم بناؤها بشركة (تي كيه إم إس) الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وتأتي في إطار ما تنفذه القوات المسلحة من إستراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسة ووفقا لرؤية القيادة السياسية لدعم ركائز الأمن القومي المصري.

وأضاف البيان أن الفرقاطة (القدير) تمثل إضافة تكنولوجية وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والسيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط