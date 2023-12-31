حصيلة الشهداء تقارب الـ22 ألف في غزة ..تفاصيل

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 109

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21822 والإصابات إلى 56451، أغلبهم نساء وأطفال.

وأكّدت الوزارة، على لسان ناطقها الرسمي أشرف القدرة، أنّ 150 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب 286 آخرين في غارات إسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت مصادر إعلام فلسطينية استشهاد وزير الأوقاف وخطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في قصف إسرائيلي على مخيّم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مخيّمات ما أسفر عن إصابة 17 فلسطينيّا واعتقال 16 وتدمير بنى تحتية. وانتقدت منظمات دولية استمرار الاستهداف الإسرائيلي لتجمّعات سكنية ومخيّمات اللاجئين، محذّرين من كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.

وفي وقت سابق، طالبت الأمم المتحدة بإسراع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المحاصرين، مؤكّدة تفشّي بعض الأمراض المعدية التي تصيب الأطفال في المخيّمات.

وتقول تقارير دولية إنّ قطاع غزة الذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة واضطرّ 85% منهم إلى الفرار من منازلهم وفق الأمم المتحدة، بات بين فكّيْ موتيْن (القتل والجوع).