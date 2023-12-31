غزة: أكثر من 5300 مصاب بجروح خطيرة ينتظرون الإجلاء العاجل..تفاصيل

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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انتقدت منظمات تُعنى بالعمل الإنساني، تعطيل إجراءات إجلاء الفلسطينيين المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى الخارج لتلقّي العلاج. وقالت السلطات الصحية في القطاع الذي يتعرّض لهجمات إسرائيلية متواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إنّ هناك أكثر من 5300 من المرضى والمصابين بجروح خطيرة، ينتظرون الإجلاء بصورة عاجلة.

وأضافت المصادر ذاتها أنّه رغم استعادة خدمات محدودة في بعض المرافق الصحية، إلّا أنّ مستشفيات القطاع غير مؤهّلة لتقديم الخدمات لفائدة الأعداد الكبيرة لضحايا العدوان والمرضى.

واليوم الأحد، أصدرت هيئات حقوقية فلسطينية نداء عاجلا بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى مليوني و300 ألف فلسطيني في غزة، دون تأخير أو عراقيل.

وأشارت الهيئات -في بيان- إلى أنّ أكثر من 9 آلاف فلسطيني قضوا بسبب عدم القدرة على علاجهم جرّاء انهيار القطاع الطبي، في ظل خروج 23 مستشفى، و53 مركزا صحيّا في قطاع غزة عن الخدمة؛ بسبب العدوان الإسرائيلي.

وكان الطبيب البريطاني من أصول فلسطينية، باسل بدير، كشف اليوم الأحد أنّ الطواقم الطبية في قطاع غزة “منهكة” وتتعامل مع أعداد كبيرة من المرضى والإصابات من أصحاب الحالات “الصعبة والمعقّدة”.

والخميس، نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن المتحدّث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، قوله إنّ مئات الجرحى يفارقون الحياة جراء خروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنّ شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21822 والإصابات إلى 56451، أغلبهم نساء وأطفال.

وأكّدت الوزارة، على لسان ناطقها الرسمي أشرف القدرة، أنّ 150 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب 286 آخرين في غارات إسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية.