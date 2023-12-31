حصيلة الشهداء تقارب الـ22 ألف في غزة ..تفاصيل صحيفة أمريكية: الدمار في غزة شبيه بما حدث في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية غزة: أكثر من 5300 مصاب بجروح خطيرة ينتظرون الإجلاء العاجل..تفاصيل البنتاغون: الولايات المتحدة تدعو إلى تحرك جماعي دولي لوقف هجمات الحوثي على الملاحة الدولية وفاة وإصابة 28 نازحاً بمأرب جراء الحرائق خلال العام 2023 مليشيا الحوثي تقر بمصرع ثلاثة من قياداتها في جبهات القتال قيادي حوثي يعيّن أحد مرافقيه مديراً لصندوق النظافة والتحسين في إب الكشف عن عدد قتلى الحوثيين في قصف أمريكي جنوب البحر الأحمر عدن.. الشباب والرياضة تكرم منتخب الناشئين بحضور وزير الدفاع.. عيدروس الزُبيدي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية العليا
دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحرك جماعي دولي لوقف هجمات جماعة الحوثيين على طرق الملاحة في المنطقة وتهديداتهم التجارة الدولية. وقال المتحدث باسم “البنتاغون”؛ الجنرال بات رايدر في إحاطة صحفية، إن وزير الدفاع؛ لويد أوستن، بحث مع نظيريه البريطاني؛ غرانت شابس، والهولندي؛ كايسا أولو نجرن، هجمات الحوثيين غير القانونية المستمرة على الشحن الدولي في البحر الأحمر.
وأكد الوزير أوستن، خلال الاتصالين، أن هذه الهجمات تمثل مشكلة دولية كبيرة الأمر الذي يتطلب لمواجهتها وحلها عملا جماعياً من قبل المجتمع الدولي. وأضاف رايدر أن وزراء الدفاع في البلدان الثلاثة، اعتبروا أن هذه الهجمات تنتهك حرية الملاحة التي يحميها القانون الدولي، وتهدد مواطني بلدان متعددة، ويجب العمل من أجل وقفها، “إذ أن هذه الهجمات غير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القواعد بشكل كبير”.
وشددوا على إن التأثير المستمر لهذه الهجمات على التجارة العالمية يعرض للخطر حركة المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم.