البنتاغون: الولايات المتحدة تدعو إلى تحرك جماعي دولي لوقف هجمات الحوثي على الملاحة الدولية

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحرك جماعي دولي لوقف هجمات جماعة الحوثيين على طرق الملاحة في المنطقة وتهديداتهم التجارة الدولية. وقال المتحدث باسم “البنتاغون”؛ الجنرال بات رايدر في إحاطة صحفية، إن وزير الدفاع؛ لويد أوستن، بحث مع نظيريه البريطاني؛ غرانت شابس، والهولندي؛ كايسا أولو نجرن، هجمات الحوثيين غير القانونية المستمرة على الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وأكد الوزير أوستن، خلال الاتصالين، أن هذه الهجمات تمثل مشكلة دولية كبيرة الأمر الذي يتطلب لمواجهتها وحلها عملا جماعياً من قبل المجتمع الدولي. وأضاف رايدر أن وزراء الدفاع في البلدان الثلاثة، اعتبروا أن هذه الهجمات تنتهك حرية الملاحة التي يحميها القانون الدولي، وتهدد مواطني بلدان متعددة، ويجب العمل من أجل وقفها، “إذ أن هذه الهجمات غير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القواعد بشكل كبير”.

وشددوا على إن التأثير المستمر لهذه الهجمات على التجارة العالمية يعرض للخطر حركة المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم.