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وفاة وإصابة 28 نازحاً بمأرب جراء الحرائق خلال العام 2023

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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كشف تقرير حكومي، اليوم الأحد، عن وفاة وإصابة 28 نازحًا في حوادث حريق شهدتها مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، خلال العام 2023م.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب (حكومية)، إن 6 أشخاص قضوا في حوادث حريق في مخيمات النزوح بمأرب، فيما أصيب 22 آخرين، طوال العام 2023م الذي ينتهي اليوم.

وأضافت أن مخيمات النزوح بالمحافظة شهدت 219 حريقاً خلال الفترة تسببت باحتراق 587 خيمة، 253 شبكية و36 كرفانات.

وأشارت إلى أن الربط العشوائي للكهرباء كان وراء 116 حادثة حريق، فيما تسببت حرائق المطابخ في الخيام بـ 93 حادثة، وثلاث حوادث بسبب تطاير النار إلى الخيام، وحادثة جراء انفجار أسطوانة الغاز.

وأوصت الوحدة التنفيذية شركاء العمل الإنساني بالعمل على الحد من تلك الحوادث عبر تفعيل برامج التوعية بمخاطر الحرائق وأرقام الطوارئ، واستبدال المأوى الطارئ بمأوى أكثر ديمومة، وإعادة صيانة وتشبيك التسليك الكهربائي بشكل آمن، ودعم الدفاع المدني بمعدات وأدوات السلامة.

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