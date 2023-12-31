حصيلة الشهداء تقارب الـ22 ألف في غزة ..تفاصيل صحيفة أمريكية: الدمار في غزة شبيه بما حدث في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية غزة: أكثر من 5300 مصاب بجروح خطيرة ينتظرون الإجلاء العاجل..تفاصيل البنتاغون: الولايات المتحدة تدعو إلى تحرك جماعي دولي لوقف هجمات الحوثي على الملاحة الدولية وفاة وإصابة 28 نازحاً بمأرب جراء الحرائق خلال العام 2023 مليشيا الحوثي تقر بمصرع ثلاثة من قياداتها في جبهات القتال قيادي حوثي يعيّن أحد مرافقيه مديراً لصندوق النظافة والتحسين في إب الكشف عن عدد قتلى الحوثيين في قصف أمريكي جنوب البحر الأحمر عدن.. الشباب والرياضة تكرم منتخب الناشئين بحضور وزير الدفاع.. عيدروس الزُبيدي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية العليا
كشف تقرير حكومي، اليوم الأحد، عن وفاة وإصابة 28 نازحًا في حوادث حريق شهدتها مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، خلال العام 2023م.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب (حكومية)، إن 6 أشخاص قضوا في حوادث حريق في مخيمات النزوح بمأرب، فيما أصيب 22 آخرين، طوال العام 2023م الذي ينتهي اليوم.
وأضافت أن مخيمات النزوح بالمحافظة شهدت 219 حريقاً خلال الفترة تسببت باحتراق 587 خيمة، 253 شبكية و36 كرفانات.
وأشارت إلى أن الربط العشوائي للكهرباء كان وراء 116 حادثة حريق، فيما تسببت حرائق المطابخ في الخيام بـ 93 حادثة، وثلاث حوادث بسبب تطاير النار إلى الخيام، وحادثة جراء انفجار أسطوانة الغاز.
وأوصت الوحدة التنفيذية شركاء العمل الإنساني بالعمل على الحد من تلك الحوادث عبر تفعيل برامج التوعية بمخاطر الحرائق وأرقام الطوارئ، واستبدال المأوى الطارئ بمأوى أكثر ديمومة، وإعادة صيانة وتشبيك التسليك الكهربائي بشكل آمن، ودعم الدفاع المدني بمعدات وأدوات السلامة.