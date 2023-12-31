اغراق ثلاثة قوارب حوثية ومصرع أفراد طاقمها في البحر الأحمر ..تفاصيل الهجوم

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاحد اغراق ثلاثة زوارق صغيرة تابعة للحوثيين وقتل افراد طاقمها لدى مهاجمتهم سفينة تجارية دنماركية في البحر الاحمر.

وقالت القيادة المركزية الامريكية ان مروحيات تابعة لها استجابت لنداء استغاثة اطلقته سفينة الحاويات الدنماركية “ميرسك هانغتشو” اطلقت صباح اليوم الأحد عقب تعرضها لهجوم هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، من قبل أربعة قوارب صغيرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، جنوب البحر الأحمر.

واوضحت بان القوارب الصغيرة، التي انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، اطلقت النار على سفينة ميرسك هانغتشو، ووصلت إلى مسافة 20 مترًا من السفينة، حيث حاولت العناصر الحوثية الصعود على متنها، كما قاموا باطلاق النار على المروحيات الأمريكية المزودة بطاقم من الأسلحة المتوسطة والأسلحة الصغيرة.

وأكدت القيادت المركزية بأن مروحيات البحرية الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس، مما أدى إلى إغراق ثلاثة من القوارب الصغيرة الأربعة، وقتل أفراد الطاقم. وفر القارب الرابع من المنطقة.

وأفادت بانه لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المعدات الأمريكية. وجاء الهجوم الجديد بعد ساعات من اعلان القيادة الامريكية عن اصابة ذات السفينة الدنماركية التي ترفع علم سنغافورة بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر في وقت سابق السبت، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي الاثناء قالت القيادة المركزية الأمريكية، بانه تم أسقاط صاروخين باليستيين مضادين للسفن اطلقا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مساء السبت.