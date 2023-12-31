مليشيا الحوثي تقر بمصرع ثلاثة من قياداتها في جبهات القتال

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقرت مليشيا الحوثي الانقلابية، بمصرع ثلاثة من قياداتها المليشاوية ومنحتهم رتبًا عسكرية في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيعت الجماعة أمس السبت في صنعاء ثلاثة من مقاتليها، يحملون رتبًا عسكرية، وهم: محمد محسن أحمد الفقيه، الذي ينتحل رتبة مقدم، ويحيى علي محمد علبوهان، الذي ينتحل رتبة رائد، وعبده حسن صالح العواضي، الذي ينتحل رتبة ملازم ثاني.

وقالت مصادر إنهم قتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية المعترف بها، دون الحديث عن زمان ومكان مصرعهم. ويتزامن ذلك مع تصعيد حوثي في جبهات تعز ومأرب والضالع ولحج، والدفع بتعزيزات إلى محيط مارب والجوف.