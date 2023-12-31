قيادي حوثي يعيّن أحد مرافقيه مديراً لصندوق النظافة والتحسين في إب

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم مسؤول حوثي على تعيين مرافقه الشخصي مديراً لإحدى مناطق صندوق النظافة بالمحافظة الواقعة (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي المدعو “سليم البحم”، المُعين من قبل المليشيا مديراً لصندوق النظافة والتحسين في محافظة إب، عيّن مرافقه “أبوعلوه الدغيش” مديراً للمنطقة الرابعة في الصندوق بدلاً عن أحد الموظفين القدامى.

وأضافت المصادر أن القيادي “البحم” اعتمد مبلغ 250 ألف ريال للدغيش وسلمه سيارة ومكنه من عمله الجديد. وتواصل مليشيا الحوثي إقصاء وتهميش الموظفين القدامى في الصندوق وإحلال عناصر حوثية بدلاً عنهم