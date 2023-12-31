حصيلة الشهداء تقارب الـ22 ألف في غزة ..تفاصيل صحيفة أمريكية: الدمار في غزة شبيه بما حدث في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية غزة: أكثر من 5300 مصاب بجروح خطيرة ينتظرون الإجلاء العاجل..تفاصيل البنتاغون: الولايات المتحدة تدعو إلى تحرك جماعي دولي لوقف هجمات الحوثي على الملاحة الدولية وفاة وإصابة 28 نازحاً بمأرب جراء الحرائق خلال العام 2023 مليشيا الحوثي تقر بمصرع ثلاثة من قياداتها في جبهات القتال قيادي حوثي يعيّن أحد مرافقيه مديراً لصندوق النظافة والتحسين في إب الكشف عن عدد قتلى الحوثيين في قصف أمريكي جنوب البحر الأحمر عدن.. الشباب والرياضة تكرم منتخب الناشئين بحضور وزير الدفاع.. عيدروس الزُبيدي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية العليا
أقدم مسؤول حوثي على تعيين مرافقه الشخصي مديراً لإحدى مناطق صندوق النظافة بالمحافظة الواقعة (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي المدعو “سليم البحم”، المُعين من قبل المليشيا مديراً لصندوق النظافة والتحسين في محافظة إب، عيّن مرافقه “أبوعلوه الدغيش” مديراً للمنطقة الرابعة في الصندوق بدلاً عن أحد الموظفين القدامى.
وأضافت المصادر أن القيادي “البحم” اعتمد مبلغ 250 ألف ريال للدغيش وسلمه سيارة ومكنه من عمله الجديد. وتواصل مليشيا الحوثي إقصاء وتهميش الموظفين القدامى في الصندوق وإحلال عناصر حوثية بدلاً عنهم