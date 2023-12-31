بحضور وزير الدفاع.. عيدروس الزُبيدي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية العليا

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي صباح اليوم الاحد اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية العُليا.

وكُرس الاجتماع، الذي حضره الفريق محسن الداعري وزير الدفاع رئيس اللجنة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظات المحررة، وآليات التنسيق والتكامل بين الوحدات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته القوات المسلحة في جانب مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتصعيد مليشيا الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر.

كما ناقش الاجتماع الخطة الأمنية للعام 2024، والمهام الأمنية المُدرجة ضمن الخطة، وفي طليعتها مواصلة جهود مكافحة الجماعات الإرهابية، ومكافحة المخدرات وحظر حمل السلاح غير المرخص، ووضع حلول للحد من تدفق المهاجرين الافارقة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز أمن الطرق.

وشدد اللواء الزُبيدي في الاجتماع على ضرورة تعزيز آليات العمل الأمني، وأهمية أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري للوقوف على التطورات الأمنية، وبحث وتحديد أنسب الإجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الأمني.

كما أكد اللواء الزُبيدي على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية، بما يكفل إنجاح الخطة الأمنية للعام الجديد وتنفيذها بكل كفاءة واقتدار.