لندن طلبت المساعدة من طهران.. وزير دفاع بريطانيا الجديد يصرح: ''هجمات الحوثيين تضاعفت 5 مرات ويجب أن تتوقف'' عاجل: أول تحرك عسكري ردا على الهجوم الحوثي الأخير في البحر الأحمر شركة ميرسك تعلن تعليق نشاطها عبر البحر الأحمر وتوضح بشأن تعرضها لهجوم حوثي زوارق حوثية تهاجم سفينة في البحر الأحمر وأميركا تقول انها قتلت المهاجمين واغرقت الزوارق.. تفاصيل دمار لا مثيل له بالتاريخ الحديث في 3 أشهر من الحرب على غزة القسام تكشف عن كمين محكم وصيد ثمين في قوة إسرائيلية من8 دبابات بغزة مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لكأس آسيا.. مفاجآت مدوية تعرف على وضعية للنوم الصحية إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء تعرف على 7 خطوات لإدارة أموالك في ظل التضخم وجنون الأسعار اشتعال الحرب في الجولان واندلاع جبهة ثالثة ضد إسرائيل
قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الأحد، إن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر وما حوله تضاعفت 5 مرات خلال الشهرين.
وأكد وزير الدفاع البريطاني الجديد، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضر بالتجارة العالمية ويجب أن تتوقف.
الى ذلك نقلت رويترز عن وزير خارجية بريطانيا قوله: أوضحت لنظيري الإيراني أن طهران يجب أن تشارك في مسؤولية منع هجمات الحوثيين.
يأتي ذلك، عقب هجوم شنته 3 زوارق على سفينة، على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني.
وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن سفينة حاويات تابعة لميرسك أطلقت نداء استغاثة ثانيا بتعرضها لهجوم من زوارق الحوثيين، مشيرة إلى أن مروحيات أمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.
وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلنت بوقت سابق الأحد، أن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين باليستيين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وتواصل جماعة الحوثيين شن هجمات ضد سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، في إطار دعمها لغزة.