شركة ميرسك تعلن تعليق نشاطها عبر البحر الأحمر وتوضح بشأن تعرضها لهجوم حوثي

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اكدت شركة ميرسك وقوع حادث لإحدى سفنها بعد مرورها بمضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس.

واعلنت ايضا سلامة أفراد طاقم السفينة ومواصلتها الإبحار شمالا.

وقالت رويترز ان شركة ميرسك علقت كل عمليات الإبحار عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

وفي وقت سابق اليوم اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية ان زوارق حوثية أطلقت النار على سفينة ميرسك واقتربت منها وحاول أفراد الصعود إليها.

وقالت ان مروحيات أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة وأطلقت زوارق الحوثيين النار باتجاهها.

ووفق القيادة الوسطى الأمريكية فان مروحيات أمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.