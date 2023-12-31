شركة ميرسك تعلن تعليق نشاطها عبر البحر الأحمر وتوضح بشأن تعرضها لهجوم حوثي زوارق حوثية تهاجم سفينة في البحر الأحمر وأميركا تقول انها قلتهم جميعا.. تفاصيل دمار لا مثيل له بالتاريخ الحديث في 3 أشهر من الحرب على غزة القسام تكشف عن كمين محكم وصيد ثمين في قوة إسرائيلية من8 دبابات بغزة مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لكأس آسيا.. مفاجآت مدوية تعرف على وضعية للنوم الصحية إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء تعرف على 7 خطوات لإدارة أموالك في ظل التضخم وجنون الأسعار اشتعال الحرب في الجولان واندلاع جبهة ثالثة ضد إسرائيل مأرب.. تكريم أكبر حافظة عمرها 55 عاماً وأصغر حافظ عمره 10 سنوات ضمن 95 حفاظ يمثلون مختلف محافظات حماس تعلن رؤيتها لليوم التالي بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة
اكدت شركة ميرسك وقوع حادث لإحدى سفنها بعد مرورها بمضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس.
واعلنت ايضا سلامة أفراد طاقم السفينة ومواصلتها الإبحار شمالا.
وقالت رويترز ان شركة ميرسك علقت كل عمليات الإبحار عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة
وفي وقت سابق اليوم اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية ان زوارق حوثية أطلقت النار على سفينة ميرسك واقتربت منها وحاول أفراد الصعود إليها.
وقالت ان مروحيات أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة وأطلقت زوارق الحوثيين النار باتجاهها.
ووفق القيادة الوسطى الأمريكية فان مروحيات أمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.