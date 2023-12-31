شركة ميرسك تعلن تعليق نشاطها عبر البحر الأحمر وتوضح بشأن تعرضها لهجوم حوثي زوارق حوثية تهاجم سفينة في البحر الأحمر وأميركا تقول انها قلتهم جميعا.. تفاصيل دمار لا مثيل له بالتاريخ الحديث في 3 أشهر من الحرب على غزة القسام تكشف عن كمين محكم وصيد ثمين في قوة إسرائيلية من8 دبابات بغزة مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لكأس آسيا.. مفاجآت مدوية تعرف على وضعية للنوم الصحية إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء تعرف على 7 خطوات لإدارة أموالك في ظل التضخم وجنون الأسعار اشتعال الحرب في الجولان واندلاع جبهة ثالثة ضد إسرائيل مأرب.. تكريم أكبر حافظة عمرها 55 عاماً وأصغر حافظ عمره 10 سنوات ضمن 95 حفاظ يمثلون مختلف محافظات حماس تعلن رؤيتها لليوم التالي بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة
اعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأحد، إن أربعة زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية جنوب البحر الأحمر.
وقالت في بيان، أن سفينة حاويات تابعة لشركة "ميرسك" أطلقت نداء استغاثة ثان في أقل من 24 ساعة بتعرضها لهجوم من أربعة زوارق تابعة للحوثيين.
واضافت إن الزوارق التابعة للحوثيين أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لـ"ميرسك" واقتربت حتى 20 متراً منها وحاول أفراد الصعود على متنها.
وقالت أن طائرات هليكوبتر أميركية استجابت لنداء الاستغاثة وأطلقت الزوارق النار تجاهها.
ولفتت الى إن طائرات الهليكوبتر الأميركية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس، وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها وفر الزورق الرابع من المنطقة.