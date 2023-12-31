زوارق حوثية تهاجم سفينة في البحر الأحمر وأميركا تقول انها قلتهم جميعا.. تفاصيل

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأحد، إن أربعة زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية جنوب البحر الأحمر.

وقالت في بيان، أن سفينة حاويات تابعة لشركة "ميرسك" أطلقت نداء استغاثة ثان في أقل من 24 ساعة بتعرضها لهجوم من أربعة زوارق تابعة للحوثيين.

واضافت إن الزوارق التابعة للحوثيين أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لـ"ميرسك" واقتربت حتى 20 متراً منها وحاول أفراد الصعود على متنها.

وقالت أن طائرات هليكوبتر أميركية استجابت لنداء الاستغاثة وأطلقت الزوارق النار تجاهها.

ولفتت الى إن طائرات الهليكوبتر الأميركية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس، وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها وفر الزورق الرابع من المنطقة.