القسام تكشف عن كمين محكم وصيد ثمين في قوة إسرائيلية من8 دبابات بغزة

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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"كتائب القسام" أعلنت في بيانات منفصلة:

ـ أسقطنا عناصر قوة راجلة بين قتيل وجريح في كمين داخل مبنى في حي التفاح شرق مدينة غزة

ـ استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في حيي التفاح والدرج

ـ استهداف دبابة من نوع ميركافا وجيبين عسكريين وإيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في اشتباك بحي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة

ـ قنص جندي بسلاح M99 من العيار الثقيل واستهداف قوة راجلة داخل مبنى بقذيفة TBG في حي الشيخ عجلين

ـ قصف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق خزاعة بخان يونس بوابل من قذائف الهاون

ـ قصف تجمعات لجنود وآليات العدو شرق مدينة رفح بقذائف هاون من العيار الثقيل

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، أمس السبت عن تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محاور القتال المختلفة، أبرزها إيقاع قوة إسرائيلية في كمين واستهداف 8 دبابات شرق مدينة غزة. وقالت القسام، في بيانات منفصلة وصل الأناضول نسخ عنها، إنها أوقعت عددا من الجنود الإسرائيليين المستهدفين، بين "قتيل جريح".

وأضافت في بيان لها: "أوقعنا قوة راجلة داخل مبنى في حي التفاح (شرق مدينة غزة) في كمين محكم، وأسقطنا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأوضحت أن مقاتليها "استهدفوا 8 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105، في حيي التفاح والدرج، شرق مدينة غزة".

وفي حي الشيخ عجلين، غرب مدينة غزة، قالت القسام في بيانين منفصلين إن مقاتليها استهدفوا "دبابة من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105، وجيبين عسكريين، فيما اشتبكوا مع أفراد القوة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وتابعت "القسام"، فيما يتعلق بعملياتها في ذات المنطقة، أن مقاتليها "قنصوا جنديا صهيونيا بسلاح M99 من العيار الثقيل، فيما استهدفوا قوة راجلة داخل مبنى بقذيفة TBG المضادة للتحصينات".

وفي محور القتال بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، أعلنت القسام، في بيان، أنها "قصفت تجمعا لجنود وآليات العدو شرق بلدة خزاعة، شرق المدينة، بوابل من قذائف الهاون".

وأضافت، في بيانين منفصلين: "فجرنا منزلا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوات ناسفة، وأوقعناهم بين قتيل وجريح، كما قصفنا تجمعين لآليات وجنود بقذائف الهاون".

وفي بيان لها حول عملياتها ضد القوات المتوغلة بمدينة رفح، جنوبي القطاع، أشارت القسام إلى أنها "قصفت تجمعات لجنود وآليات العدو شرق المدينة، بقذائف هاون من العيار الثقيل".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط وجندي جديدين، خلال معارك وسط وجنوبي قطاع غزة.

وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 170 ضابطا وجنديا، و504 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.