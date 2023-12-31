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مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لكأس آسيا.. مفاجآت مدوية

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أعلن المدير الفني الإيطالي للمنتخب السعودي لكرة القدم روبرتو مانشيني، السبت، عن تشكيلة من 30 لاعبا للمشاركة في معسكر إعدادي اعتبارا من الأحد في قطر مستضيفة كأس آسيا بين 12 كانون الثاني/ يناير و10 شباط/ فبراير المقبلين.

ويخوض "الأخضر" خلال معسكره ثلاث مباريات ودية أمام لبنان وفلسطين وهونغ كونغ في 4 و9 و10 من الشهر المقبل تواليا.

وتلعب السعودية في النهائيات في المجموعة السادسة إلى جانب عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

واحتوت القائمة على مفاجآت مدوية، إذ تم استبعاد الظهير الأيمن لنادي النصر سلطان الغنام الذي صنع 5 أهداف بالدوري هذا الموسم.

كما استبعد مانشيني قائد المنتخب والهلال سلمان الفرج، والظهيرين ياسر الشهراني ومحمد البريك. وهنا اللاعبون الـ30:

- حراسة المرمى :

نواف العقيدي وراغد نجار (النصر)،

محمد اليامي (الهلال)

وأحمد الكسار (الفيحاء)

- الدفاع:

حسن كادش (الاتحاد)،

عون السلولي (التعاون)،

علي البليهي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد (الهلال)، علي لاجامي وأيمن يحيى وعبدالله الخيبري (النصر)، فواز الصقور (الشباب)

- الوسط: علي هزازي (الاتفاق)، مختار علي وعباس الحسن (الفتح)، فيصل الغامدي (الاتحاد)، عيد المولد (الأخدود)، سالم الدوسري وعبد الإله المالكي وناصر الدوسري ومحمد كنو (الهلال)، سامي النجعي (النصر)

- الهجوم:

فهد المولد وعبدالله رديف (الشباب)، خالد الغنام وعبد الرحمن غريب ومحمد مران (النصر)، فراس البريكان (الأهلي)، صالح الشهري (الهلال)

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