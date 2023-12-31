تعرف على 7 خطوات لإدارة أموالك في ظل التضخم وجنون الأسعار اشتعال الحرب في الجولان واندلاع جبهة ثالثة ضد إسرائيل مأرب.. تكريم أكبر حافظة عمرها 55 عاماً وأصغر حافظ عمره 10 سنوات ضمن 95 حفاظ يمثلون مختلف محافظات حماس تعلن رؤيتها لليوم التالي بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة شاهد من المسافة صفر.. مقاتل من القسام يخرج من فتحة نفق ويفجر دبابة صهيونية ثم يعود حملات اختطافات حوثية في 3 محافظات يمنية البحرية البريطانية تتحدث عن حادث جنوبي سواحل الحديدة قيادة الشرعية تكشف موقفها من قرار الحكومة بمعالجة اسعار المشتقات النفطية في محافظة مأرب حماس: أمريكا تشارك فعليا في حرب الإبادة في غزة تحرك قبلي لوقف إنتهاكات مليشيا الحوثي بحق الأهالي في البيضاء
احتفت جمعية الضياء لتعليم القرآن الكريم السبت بمدينة مأرب بتكريم 95 حافظاً وحافظة يمثلون مختلف محافظات الجمهورية.
وفي الحفل التكريمي عبر وكيل أول محافظة مأرب عن سعادته لحضور حفل تكريم حفاظ كتاب الله "دفعة بشائر النصر"، مؤكداً أن النصر قادم مع قدوم العام الجديد 2024م، نصر المحبة والسلام، ونصر كلمة الحق كلمة الشرعية".
حسب تعبيره. وحيا الفاطمي كل الجهود التي بذلت وتبذل من قبل جمعية الضياء والقائمين على حفاظ القرآن الكريم في كافة المراكز بمأرب. من جهته أكد رئيس جمعية الضياء الدكتور حسين الموساي" أن الحفل عبارة عن تشجيع وتحفيز للحفاظ فيما التكريم لهم سيكون عندما يرى المجتمع منهم الخير، وان يكونوا صناع حياة، ومهندسين باصلاح النفوس وأوائل في خدمة المجتمع.
وأشار الدكتور الموساي:" الى أن الحفاظ يمثلون مختلف حلقات الجمعية ومراكزها في مأرب والتي بلغت 142حلقة و31 مركزاً"، لافتاً الى ان الحفاظ يمثلون مختلف محافظات الجمهورية" .
وفي كلمة الحفاظ الخريجين ألقاها الحافظ/ عمرو المطري" عبر عن سعادتهم اليوم في هذا التكريم بعد حفظهم كتاب الله"، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به معلموا القرآن حتى إتمامهم حفظه".
وكان اللافت في الحفل، تكريم أكبر حافظة للقرآن الكريم وعمرها 55 عاماً، وبذات الوقت تكريم أصغر حافظ وعمره 10 سنوات.
وفي الحفل التكريمي الذي حضره عدد كبير من أولياء الأمور وأقارب الحفاظ قدمت عدد من الأناشيد المشيدة بحفظة القرآن، إضافةً الى قصيدة شعرية للشاعر مجيب الرحمن غنيم نالت استحسان الحضور.