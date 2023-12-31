حماس تعلن رؤيتها لليوم التالي بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة

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أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، اليوم السبت، أن الحركة عقدت عدة حوارات منذ بدء الحرب في غزة تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وحسب وكالة “أنباء العالم العربي”، أضاف جبارين أن لقاء عقد في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأول، وحضرته حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الفلسطينية والجبهة الديموقراطية”.
وأوضح أن الاجتماع تناول “تشكيل المؤسسات الفلسطينية على مرجعية وطنية، والالتزام بها، لكن بعد وقف إطلاق النار أولا”.
وأشار جبارين إلى أن المؤسسات الجديدة المزمعة ستُقام على أساس “الشراكة الفلسطينية الفلسطينية، دون استثناء لأي فصيل”.
ولفت إلى أن تلك الحكومة ستكون مهمتها “إعادة إعمار غزة والإشراف على إعادة بناء بقية المؤسسات الفلسطينية ومن بينها منظمة التحرير والمجلس التشريعي والرئاسة على أساس وطني، وشراكة حقيقية”.