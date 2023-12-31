شاهد من المسافة صفر.. مقاتل من القسام يخرج من فتحة نفق ويفجر دبابة صهيونية ثم يعود حملات اختطافات حوثية في 3 محافظات يمنية البحرية البريطانية تتحدث عن حادث جنوبي سواحل الحديدة قيادة الشرعية تكشف موقفها من قرار الحكومة بمعالجة اسعار المشتقات النفطية في محافظة مأرب حماس: أمريكا تشارك فعليا في حرب الإبادة في غزة تحرك قبلي لوقف إنتهاكات مليشيا الحوثي بحق الأهالي في البيضاء مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب والشتم على عاملتي نظافة في أحد شوارع ذمار 920 ألف حاوية تحولت إلى الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر..تفاصيل اقتراب مدمرة هندية من مناطق سيطرة الحوثي في البحر الأحمر مارب برس يكشف سجل التحايل الحوثي ..قائمة بعمليات الميلشيا في البحر الأحمر.. قرصنة مسلحة استهدفت سفن لاعلاقة لها بإسرائيل وتل أبيت
نشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين، مساء اليوم السبت، مشاهد جديدة من التحام مقاتليها مع آليات العدو الصهيوني في محاور مدينة خان يونس في قطاع غزة.
وتُظهر المشاهد التي نشرتها القسام استهداف دبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية من مسافات قريبة جداً.
وفي أحد المشاهد يخرج أحد مقاتلي القسّام من فتحة نفق ويقوم بوضع عبوة “شواظ” فوق دبابة إسرائيلية ويدمرها من المسافة صفر، ثمّ يعود مرة أخرى إلى النفق.
وفي وقت سابق، من اليوم أعلنت الكتائب اشتباك عناصرها مع قوة إسرائيلية خاصة في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة.
وأكدت “دك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون”.
كما أعلنت الجناح العسكري لحركة حماس تمكن عناصرها من “تفجير تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.
وأضافت: “تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.