شاهد من المسافة صفر.. مقاتل من القسام يخرج من فتحة نفق ويفجر دبابة صهيونية ثم يعود

الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين، مساء اليوم السبت، مشاهد جديدة من التحام مقاتليها مع آليات العدو الصهيوني في محاور مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وتُظهر المشاهد التي نشرتها القسام استهداف دبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية من مسافات قريبة جداً.

وفي أحد المشاهد يخرج أحد مقاتلي القسّام من فتحة نفق ويقوم بوضع عبوة “شواظ” فوق دبابة إسرائيلية ويدمرها من المسافة صفر، ثمّ يعود مرة أخرى إلى النفق.





وفي وقت سابق، من اليوم أعلنت الكتائب اشتباك عناصرها مع قوة إسرائيلية خاصة في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

وأكدت “دك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون”.

كما أعلنت الجناح العسكري لحركة حماس تمكن عناصرها من “تفجير تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وأضافت: “تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.