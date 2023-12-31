البحرية البريطانية تتحدث عن حادث جنوبي سواحل  الحديدة

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغاً عن وقوع حادث على مسافة 55 ميلاً بحرياً جنوب غربي سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.
وذكرت الهيئة البريطانية أن السلطات تحقق في الحادث، ونصحت السفن بالإبحار بحذر، وإبلاغها أي أنشطة مثيرة للريبة، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
كانت الهيئة تلقت بلاغاً، يوم الثلاثاء الماضي، بسماع أصوات انفجارات ومشاهدة صواريخ على مسافة أميال بحرية من سفينة قبالة سواحل ميناء الحديدة، لكنها أكدت أن السفينة وطاقمها بخير.
وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، في الآونة الأخيرة، سفناً تجارية تبحر في البحر الأحمر، رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة، ما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.