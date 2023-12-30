حماس: أمريكا تشارك فعليا في حرب الإبادة في غزة تحرك قبلي لوقف إنتهاكات مليشيا الحوثي بحق الأهالي في البيضاء مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب والشتم على عاملتي نظافة في أحد شوارع ذمار 920 ألف حاوية تحولت إلى الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر..تفاصيل اقتراب مدمرة هندية من مناطق سيطرة الحوثي في البحر الأحمر مارب برس يكشف سجل التحايل الحوثي ..قائمة بعمليات الميلشيا في البحر الأحمر.. قرصنة مسلحة استهدفت سفن لاعلاقة لها بإسرائيل وتل أبيت ترمب مستبعد من الاقتراع الرئاسي في ولايتين تحولات دراماتيكية تعزز سيناريو انكسار ترسانة الجيش الذي لايقهر بغزة وتضع إسرائيل في مواجهة كابوس العقد الثامن بعبارات كراهية وعنصرية.. رئيس الأرجنتين الجديد يغضب المسلمين معلومات عن الطالب اليمني المفقود في تركيا وأين وصلت القضية
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس الإدارة الأمريكية بالمشاركة في العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم إن إقرار الإدارة الأمريكية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال الصهيوني، بشكلٍ طارئ ودون مراجعة الكونغرس هو تأكيد فعلي للرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية.
وأمس الجمعة، أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيع قذائف مدفعية للاحتلال الإسرائيلي عيار 155 مليمتر والمعدات المرتبطة بها دون مراجعة الكونغرس، وفق ما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
وتشير الخطوة إلى استمرار الدعم العسكري غير المسبوق الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكيان الإسرائيلي رغم الحديث عن خلافات في السياسات المتعلقة بالحرب أو إدارة القطاع ما بعد حكم حماس، كما تروج الدوائر السياسية في البيت الأبيض.
وتابع البيان: “تسليح الكيان يعد تبنّي إدارة بايدن ودعمها كل المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال؛ من قتل الأطفال والمدنيين، وتهجير قسري للسكان، وتدمير كل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة”.
ودعت حركة حماس “دول العالم- التي عبّرت في الجمعية العامة للأمم المتحدّة عن دعمها وقف العدوان الفاشي على الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة- إلى تعرية السياسات الأمريكية الظالمة والمجرمة والوقوف في مواجهتها ودعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.