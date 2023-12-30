تحرك قبلي لوقف إنتهاكات مليشيا الحوثي بحق الأهالي في البيضاء

السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بدأ مشايخ وأعيان القبائل، في محافظة البيضاء (وسط اليمن) تحركاتهم لوقف انتهاكات مليشيا الحوثي بحق الأهالي، عقب حملة اختطافات طالت شيخًا قبليًا و20 مواطنًا خلال تشييع جنازة.

وأفادت مصادر قبلية، أن مشايخ وأعيان القبائل، عقدوا اجتماعاً موسعاً في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء، لتدارس الرد على حملة حوثية بأطقم عسكرية وعشرات المسلحين، ضد أبناء قرية “المسمق”، الثلاثاء الماضي، أثناء تشييع الأهالي جنازة لأحد أبناء المنطقة واختطاف ما لا يقل عن 20 شخصاً بينهم زعيم قبلي، من أوساط المُشيّعين.

وأضافت المصادر أن مشايخ وأعيان القبائل طالبوا، خلال الاجتماع الموسع، بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون شروط، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد أبناء المنطقة. وأكد المجتمعون رفضهم التبريرات الحوثية، واصفين إياها بالـ”كاذبة”، بغرض تبرير حملة الاختلافات التي طالت أبناء قبيلة “آل عبدالله” و”آل هشام” بينهم الشيخ القبلي البارز محمد بن محمد العبدلي.

وكانت قد بررت مليشيا الحوثي الحملة بالبحث عن مطلوبين في قضية جنائية، ومع ذلك اختطفت العشرات ممن لا تربطهم صلة بذلك، وخلال الأشهر الماضية كثفت المليشيات الحوثية من انتهاكاتها بحق أبناء محافظة البيضاء، كما طالت الحملات الحوثية، المواطنين في محافظتي ذمار وعمران.