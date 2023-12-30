تحرك قبلي لوقف إنتهاكات مليشيا الحوثي بحق الأهالي في البيضاء مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب والشتم على عاملتي نظافة في أحد شوارع ذمار 920 ألف حاوية تحولت إلى الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر..تفاصيل اقتراب مدمرة هندية من مناطق سيطرة الحوثي في البحر الأحمر مارب برس يكشف سجل التحايل الحوثي ..قائمة بعمليات الميلشيا في البحر الأحمر.. قرصنة مسلحة استهدفت سفن لاعلاقة لها بإسرائيل وتل أبيت ترمب مستبعد من الاقتراع الرئاسي في ولايتين تحولات دراماتيكية تعزز سيناريو انكسار ترسانة الجيش الذي لايقهر بغزة وتضع إسرائيل في مواجهة كابوس العقد الثامن بعبارات كراهية وعنصرية.. رئيس الأرجنتين الجديد يغضب المسلمين معلومات عن الطالب اليمني المفقود في تركيا وأين وصلت القضية اسم المستخدم بدلا عن البحث بالرقم.. ميزة جديدة في ''واتساب'' تحافظ على الخصوصية
اعتدت عناصر حوثية على عاملتي نظافة في الشارع العام بمدينة ذمار، بالضرب، وتلفظوا عليهما بألفاظ نابية وشتمهما.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين اعتدوا على العاملتين صباح أمس الجمعة، بسبب كومة تراب مجمدة أمام مكتبة البردوني في الشارع العام، خلال استعداداتها لإقامة مظاهرة في المكان.
وأضافت المصادر أن العاملتين بينت لعناصر المليشيات أن تلك الكومة من التراب تحتاج لأدوات (كريك ومفرس)، إلا أن العناصر الحوثية رفضت ذلك وطلبت منهما رفعها، وعند عدم تمكنهما اعتدوا عليهما بالضرب وتلفظوا عليهما بألفاظ نابية.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات أجبرت العشرات من عمال النظافة على تنظيف الشارع الرئيسي، حيث أقامت فيه مظاهرتها، رغم أن يوم الجمعة هو يوم إجازة لكافة موظفي وعمال اليمن.