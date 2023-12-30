مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب والشتم على عاملتي نظافة في أحد شوارع ذمار

السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 226

اعتدت عناصر حوثية على عاملتي نظافة في الشارع العام بمدينة ذمار، بالضرب، وتلفظوا عليهما بألفاظ نابية وشتمهما.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين اعتدوا على العاملتين صباح أمس الجمعة، بسبب كومة تراب مجمدة أمام مكتبة البردوني في الشارع العام، خلال استعداداتها لإقامة مظاهرة في المكان.

وأضافت المصادر أن العاملتين بينت لعناصر المليشيات أن تلك الكومة من التراب تحتاج لأدوات (كريك ومفرس)، إلا أن العناصر الحوثية رفضت ذلك وطلبت منهما رفعها، وعند عدم تمكنهما اعتدوا عليهما بالضرب وتلفظوا عليهما بألفاظ نابية.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات أجبرت العشرات من عمال النظافة على تنظيف الشارع الرئيسي، حيث أقامت فيه مظاهرتها، رغم أن يوم الجمعة هو يوم إجازة لكافة موظفي وعمال اليمن.