920 ألف حاوية تحولت إلى الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر..تفاصيل

السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد رايان بيترسون المدير التنفيذي لشركة فليكس بورت وهي شركة أمريكية للشحن التجاري والخدمات اللوجستية أن رأس الرجاء الصالح بات وجهة لسفن الشحن تجنبا لمخاطر البحر الأحمر التي جاءت نتيجة هجمات أذرع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار بيترسون إلى أنه حتى الآن تم تحويل ما يقرب من تسعمائة وعشرين ألف حاوية إلى جنوب إفريقيا وتأخر نحو مليون حاوية أخرى في منطقة السويس لافتاً إلى أن 30% من الحاويات تعبر البحر الأحمر سنوياً إلا أن هجمات مليشيا الحوثي باتت تشكل الخطر الأبرز في البحر الأحمر .

وكثفت المليشيات هجماتها على السفن في البحر الأحمر الأمر الذي بدوره اجبر شركات كثيرة الى تحويل مسار سفنها التجارية .