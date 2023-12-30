اقتراب مدمرة هندية من مناطق سيطرة الحوثي في البحر الأحمر

السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف صور الأقمار الصناعية، عن تواجد مدمرة صواريخ هندية قبالة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر، بعد أيام من أنباء عن إرسال البحرية الهندية 5 مدمرات صاروخية، وطائرتي دورية واستطلاع، لحماية سفنها من الهجمات الحوثية.

وقالت وسائل إعلام إن صور الأقمار الصناعية، أظهرت موقع المدمرة الهندية (INS Kolkata) حيث تتواجد في المياه الدولية بين محافظتي الحديدة وحجة شمال غرب اليمن.

وكانت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، قد أكدت أن البحرية الهندية أرسلت 5 مدمرات صاروخية، وطائرة دورية من طراز بوينغ “بي-إيه 8″، وطائرة استطلاع مسيرة بعيدة المدى “سي جارديان”، وذلك بهدف تأمين الشحن التجاري في منطقة بحر العرب. وأوضحت الصحيفة أحدث مدمرات الصواريخ (الهندية) “كولكاتا” و”كوتشي” و”مورموجاو” و”تشيناي” و”فيساخاباتنام” منتشرة في المناطق الوسطى والشمالية والغربية من بحر العرب، وتعمل بشكل مستقل عن القوات العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن السفن والطائرات التابعة لخفر السواحل الهندي تقوم بدوريات مكثفة قبالة الساحل الغربي للبلاد لتجنب حوادث هجمات الطائرات المسيرة على السفن التجارية.