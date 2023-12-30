مارب برس يكشف سجل التحايل الحوثي ..قائمة بعمليات الميلشيا في البحر الأحمر.. قرصنة مسلحة استهدفت سفن لاعلاقة لها بإسرائيل وتل أبيت

السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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تواصل ميلشيا الحوثي بصلف تصعيدها العسكري في جنوب البحر الأحمر والتسبب في "عسكرة" منطقة حيوية والتأثير على انسيابية حركة الملاحة البحرية الدولية في أحد أهم الممرات في العالم والترويج لعمليات عسكرية تمارس من خلالها الميلشيا "قرصنة بحرية" استنادا الى حقيقة أن معظم السفن التجارية التي تعرضت لاعتداءات من قبل الحوثيين لاعلاقة لها بإسرائيل وتحمل اعلام دول ناشطة في مجال الملاحة التجارية الدولية .

"مأرب برس " ينشر قائمة تفصيلية بالعمليات التي نفذتها ميلشيا الحوثي في البحر الأحمر والتي تبرز بوضوح أن معظم السفن التي هوجمت من قبل الميلشيا وتم اعتراضها خلال مرورها في البحر الأحمر لاعلاقة لها بالكيان الإسرائيلي وتحمل جنسيات دول أخرى .

- 19نوفمبر 2023م اختطف مسلحون من ميلشيا الحوثي السفينة "جلاكسي ليدر" تحمل علم "باهاماس" مملوكة لرجل الإهمال الإسرائيلي "أبراهام رامي اونغار".

- 24 نوفمبر 2023م تم الهجوم على سفينة حاويات باستخدام طائرة مسيرة وتحمل السفينة علم مالطا .

- 25 نوفمبر 2023م تم إجبار سفينة شحن تحمل علم مالطا على تغيير مسارها .

- 25 نوفمبر 2023م تم الاستيلاء على السفينة وصعد مسلحون على متن السفينة "سنترال بارك" تحمل علم ليبريا ومملوكة لشركة "زودياك ماريثايم".

- 25 نوفمبر 2023م تم مهاجمة السفينة "كلاندار" تحمل علم إسرائيل بطائرة مسيرة ومملوكة لشركة الشحن الإسرائيلية "ريم".

- 27 نوفمبر 2023م تم إطلاق 2 من الصواريخ البالستية بالقرب من المدمرة الأمريكية "يو اس اس ميسون" في خليج عدن .

- 29 نوفمبر 2023م هاجم الحوثيين باستخدام طائرة بدون طيار المدمرة الأمريكية "يو اس اس كارني" وتم إسقاط الطائرة من قبل المدمرة .

- 30 نوفمبر 2023م اعترضت المدمرة الأمريكية "يو اس اس كارني" طائرة بدون طيار من طراز "04 الإيرانية الصنع " أطلقها الحوثيين من جنوب البحر الأحمر.

- 3 ديسمبر 2023م شنت الميلشيا هجوم بصواريخ بالستية ومسيرات على السفينة التابعة لقوات البحرية الأمريكية "يو اس اس كارني".

- 3 ديسمبر 2023م تم استهداف السفينة "يونتي اكسبلور" تحمل علم " باهاماس" بصاروخ باليستي انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في جنوب البحر الأحمر .

- 12 ديسمبر 2023م تعرضت السفينة " ستراند" تحمل علم "النرويج" لاستهداف من قبل ميلشيا الحوثي بصاروخ بحري وكانت السفينة متجهة إلى ميناء اسدود الإسرائيلى بحسب ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية.

- 13 ديسمبر 2023م أطلقت الميلشيا عدة صواريخ بحرية على السفينة "اردمور ان كنتر" تحمل علم "جزر مارشال" ولم تصب السفينة.

- 13 ديسمبر 2023م هاجم الحوثيين ناقلة بضائع تحمل علم "مالطا" باستخدام زوارق بحرية وحدث تبادل إطلاق للنيران مع عناصر الميلشيا.

- 14 ديسمبر 2023م تعرضت السفينة "ميرسيك جبرلاثر" تحمل علم "هونغ كونغ " لهجوم بطائرة مسيرة .

- 15 ديسمبر 2023م استهدفت ميلشيا الحوثي السفينة " ام اس سي بالاتيوم3" تحمل علم "ليبيريا" بصاروخ بحري.

- 18 ديسمبر 2023م استهدفت ميلشيا الحوثي بطائرة بطائرة مسيرة السفينة "ام في سوان اتلانتيك" تحمل علم "النرويج" .

- 18 ديسمبر 2023م هاجمت ميلشيا الحوثي السفينة " ام اس سي كلارا" تحمل علم "بنما" باستخدام طائرة مسيرة .

- 23 ديسمبر 2023م استهدفت ميلشيا الحوثي السفينة "ام في سايبانا" تحمل علم "الهند" ومملوكة للغابون باستخدام طائرة بدون طيار .

- 23 ديسمبر 2023م هاجمت ميلشيا الحوثي السفينة "يو اس اس لايون" تحمل علم "الولايات المتحدة " باستخدام عدة طائرات بلا طيار .

- 29 ديسمبر 2023م أعلنت البحرية الأميركية، إسقاط طائرة مسيّرة وصاروخا بالستيا مضادا للسفن، في جنوب البحر الأحمر، أطلقهما الحوثيون في اليمن.