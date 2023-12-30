بيان لـ ''غوتيريش'' أمام مجلس الأمن يتعلق بالحوثيين

السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ بشأن الآثار غير المباشرة للهجمات المستمرة للحوثيين في البحر الأحمر.

وقال متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان أمام مجلس الأمن، إن غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء امتداد الصراع في غزة، الذي قد تكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها.

وأشار إلى تصاعد هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وكذلك الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في العراق وسوريا.

وأضاف دوجاريك: "كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد خطر اندلاع حريق إقليمي؛ نظرا لخطر التصعيد، وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة".

وأكدت القيادة المركزية الأميركية إسقاط طائرة مسيرة وصاروخ مضاد للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون.

وذكرت أنه "لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار في ثماني عشرة سفينة، كان الحوثيون قد أعلنوا استهدافها خلال تواجدها بالمنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس" إن المدمرة الأمريكية مايسون أسقطت مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن جنوبي البحر الأحمر تم إطلاقهما من قبل الحوثيين.

ونوهت بأن هذه هي المحاولة الثانية والعشرين من جانب الحوثيين للهجوم على الملاحة الدولية منذ التاسع عشر من أكتوبر.

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل المتمردين الحوثيين في اليمن، بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر.